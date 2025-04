Una notizia buona e una cattiva. Più un messaggio sottinteso, ma neanche tanto.

Il Cagliari calcio fa sapere di aver ritrovato Pully, il fenicottero mascotte della squadra rossoblù: ieri il club aveva lanciato una campagna social con la richiesta di supporto nelle ricerche del pupazzo dato per smarrito dopo la clamorosa conquista della Coppa Italia, sul campo del Milan, da parte della squadra Primavera guidata da Fabio Pisacane. Pully era allo stadio Meazza, dove domani – 12 aprile, alle 18 – la prima squadra di Davide Nicola scenderà in campo contro la capolista Inter.

E qui arriva la cattiva notizia, condita dalla stilettata: la mascotte avrebbe voluto sostenere i colori rossoblù a San Siro ma «la vendita dei biglietti per la partita di domani è vietata ai residenti nello stagno di Molentargius», ironizzano dal Cagliari calcio, «niente partita quindi, Pully tornerà a casa. Ma ci teneva comunque a dare il suo in bocca al lupo ai ragazzi e soprattutto ai tanti tifosi presenti nel settore ospiti».

Ovvio il riferimento al divieto di trasferta per i residenti in Sardegna che era stato imposto dalla Prefettura di Firenze per il match di Empoli, poi sconfessato dai giudici del Tar davanti ai quali la società di Tommaso Giulini aveva presentato ricorso. Le polemiche non si sono assopite nemmeno nei giorni successivi. E ora ci pensa Pully – e un po’ anche chi gestisce i social del Cagliari – ha dare una spruzzata di ironia e sarcasmo.

