Prima partita e subito gol per Roberto Piccoli, che ci ha messo trentadue minuti per aprire la sua stagione e quella del Cagliari, sbloccando il 3-1 alla Carrarese.

Per l'attaccante il debutto migliore possibile, visto che poi ha anche propiziato il raddoppio con il suo colpo di testa deviato da Pavoletti in rete. «Sicuramente è l’ambiente giusto per me», il suo commento sull'inizio della nuova esperienza. «La società è molto bella e ha dei valori, come quelli che ci trasmette il mister. Spero di fare altri gol per portare il Cagliari al nostro obiettivo. Pavoletti? Lo guardo anche in allenamento. C’è una buona intesa e si è visto anche oggi, speriamo di andare avanti così».

