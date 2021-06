Terza vittoria consecutiva per gli azzurri, che chiudono in testa al girone A di Euro2020: al termine di Italia-Galles 1 a 0 l’entusiasmo degli giocatori di Roberto Mancini è alle stelle.

"È stata la mia partita perfetta", ha commentato Matteo Pessina, che ha deciso la partita con il suo gol, "esordire all'Europeo e segnare, è qualcosa che si sogna. E che non mi farà dormire per diversi giorni".

"In questa Nazionale - ha dichiarato il centrocampista - ho ritrovato in parte i movimenti dell'Atalanta, il pressing alto e gli inserimenti, e questo mi è stato d'aiuto. Premio al miglior giocatore a Chiesa? Peccato non ce ne siano due".

"Abbiamo dimostrato che tutti i giocatori che chiama in causa il mister fanno una buona prestazione, è una grande emozione": il primo commento di Federico Chiesa, la cui prestazione è stata ottima, tanto che è stato nominato Star of the match.

"Per me è un orgoglio e un sogno indossare la maglia azzurra. Appena il mister mi mette in campo mi farò trovare pronto. Il caldo? Giocare bene non ti fa soffrire il caldo. Tutti sono coinvolti nel gioco e lo dimentichi. Dove può arrivare l'Italia? Non voglio dire niente ma facciamo bene a sognare", ha aggiunto l’attaccante della Juventus.

Gioia incontenibile anche per Marco Verratti, tornato in azzurro dopo un lungo infortunio: "Sono molto felice. È stata dura, all'inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo, devo ringraziare lo staff del Psg che mi ha permesso di recuperare, Mancini che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra. All'inizio ho rivissuto gli stessi incubi del 2016, ma stavolta sono riuscito a tornare".

Alla domanda sulle ambizioni azzurre il calciatore pescarese non si è sbilanciato: "Bisogna dare il massimo in ogni partita e vedere dove arriviamo. Ogni partita è difficile, sono tutti grandissimi giocatori che danno l'anima in ogni gara. Se facciamo come finora, dando l'anima, possiamo avere un vantaggio. Ma se pensiamo di essere i più forti sarà difficile. Siamo veramente uniti, una squadra che sta bene insieme, sia in campo che fuori. Non abbiamo ancora fatto niente perché siamo nel girone, ora arriva sempre il più difficile".

