"Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più. I ragazzi sono stati bravissimi".

Sono le prime parole di Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia per 1-0 contro il Galles, terzo successo consecutivo che consente alla Nazionale di passare agli ottavi come prima in classifica nel gruppo A.

Mancini ha commentato a caldo il match, dicendosi soddisfatto della prova, nella quale ha deciso di cambiare buona parte degli interpreti delle prime due uscite. "Anche cambiando non deve cambiare niente - ha spiegato - i giocatori sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia. Verratti? Oggi abbiamo dimostrato che tutti sono titolari. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare, anche di più”.

Per gli azzurri un altro successo e un’altra partita senza subire gol.

E sono così 30 risultati utili consecutivi per l’Italia del Mancio, che eguaglia il record di Pozzo, leggendario mister azzurro degli anni Trenta. Il ct jesino resta però coi piedi per terra: “Al momento sono ancora indietro, Pozzo ha vinto tante altre cose importanti. Salutiamo Roma – ha concluso - e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo anno e mezzo".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata