Paura per Moise Kean durante il secondo tempo di Verona-Fiorentina: l’attaccante viola, dopo aver rimediato una brutta ferita sull'arcata sopraccigliare in uno scontro con Dawidowicz ed aver perso molto sangue, è rientrato in campo e si è accasciato al suolo.

Immediato l'intervento dei sanitari, con il giocatore trasportato fuori dal campo in barella e con il collo immobilizzato fra gli applausi scroscianti del pubblico.

Quindi il trasferimento in ambulanza in ospedale per ulteriori controlli.

ACF Fiorentina, la nota della società, «comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata