È stato Nadir Zortea ad avviare la splendida vittoria del Cagliari per 2-3 a Parma, con il gol del vantaggio al 34’. Un colpo di testa da centravanti, lui che gioca sulla fascia destra e che è stato avanzato da Nicola, fra gli esterni alti nel 4-2-3-1 di stasera. «La svolta in termini di vittorie sì: ci mancava, era anche giusto per noi che arrivasse visto il lavoro fatto», dichiara. «Il morale continua a essere buono, la squadra è forte durante la settimana. Eravamo fiduciosi: siamo venuti qua per vincere e non per fare una partita di attesa, ci ha premiato».

Il Cagliari è la squadra che nelle prime cinque giornate aveva tirato più di tutte in Serie A e stasera è riuscito a produrre: «Tante volte magari succede che per un periodo non riesci a capitalizzare quello che crei, ma Nicola ci ha detto che prima o poi sarebbe girata», dice Zortea. «Potevamo anche concretizzare meglio, ma abbiamo vinto e siamo contenti. Questa vittoria ci dà conferma che siamo una squadra, abbiamo questa qualità e penso che siamo forti. Una dedica per il gol? A mio nipote, come sempre, e alla mia famiglia».

