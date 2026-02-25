La Juve in 10 rimonta e poi si arrende: passa il GalatasarayFinisce 3-2 dopo i supplementari, ma pesa il ko dell’andata. A segno Locatelli, Gatti e McKennie, poi Osimhen e Baris Alper regalano ai turchi gli ottavi
La Juventus sfiora l’impresa nel ritorno dei playoff per gli ottavi di Champions League, vincendo (in 10 dal 48’ per l’espulsione di Kelly) per 3-2 ai supplementari contro il Galatasaray, che passa però il turno grazie al 5-2 della partita d’andata.
Vanno a segno Locatelli su rigore al 37’, raddoppia Gatti al 70’ e poi McKennie al minuto 82 fa 3-0, riequilibrando il risultato del match in Turchia.
Si va così agli extra time, ma nel recupero del primo Osimhen non sbaglia la rete che vale il 3-1.
Gli uomini di Spalletti provano una disperata reazione in cerca della quarta marcatura, ma sono ancora i turchi a passare, con Baris Alper che al 119’ infila il 3-2 e blinda il passaggio agli ottavi del Galatasaray.
(Unioneonline/l.f.)