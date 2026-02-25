La Juventus sfiora l’impresa nel ritorno dei playoff per gli ottavi di Champions League, vincendo (in 10 dal 48’ per l’espulsione di Kelly) per 3-2 ai supplementari contro il Galatasaray, che passa però il turno grazie al 5-2 della partita d’andata. 

Vanno a segno Locatelli su rigore al 37’, raddoppia Gatti al 70’ e poi McKennie al minuto 82 fa 3-0, riequilibrando il risultato del match in Turchia.

Si va così agli extra time, ma nel recupero del primo Osimhen non sbaglia la rete che vale il 3-1.

Gli uomini di Spalletti provano una disperata reazione in cerca della quarta marcatura, ma sono ancora i turchi a passare, con Baris Alper che al 119’ infila il 3-2 e blinda il passaggio agli ottavi del Galatasaray.

