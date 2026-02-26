L’emergenza del Cagliari porta a delle novità per Parma, con due ragazzi della Primavera alla loro prima convocazione in Serie A. Si tratta dei centrocampisti Roberto Malfitano, algherese classe 2007, e Ivan Sulev, bulgaro classe 2006. Quest’ultimo era già andato in panchina in Coppa Italia a Napoli, mentre il primo è al suo esordio assoluto con i grandi. Dall’Under-20, come ormai avviene già da tempo, ci sono anche gli attaccanti Mendy e Trepy, mentre è stabilmente della prima squadra Joseph Liteta che – come da dichiarazioni di Fabio Pisacane nella conferenza stampa di vigilia – potrebbe trovare spazio dal 1’.

Sulev vestirà la maglia numero 38, Malfitano la 40. Mancano Luca Mazzitelli e Yerry Mina, eredità – rispettivamente per infortunio ed espulsione – della partita di sabato con la Roma. Ancora fuori Gianluca Gaetano, Fabio Pisacane ritrova dopo oltre due mesi Michael Folorunsho che si era fermato il 21 dicembre col Pisa.

Questi i 23 convocati di Pisacane per Parma-Cagliari: si gioca alle 20.45 di domani al Tardini.

Portieri: 1 Elia Caprile, 12 Alen Sherri, 24 Giuseppe Ciocci;

Difensori: 2 Marco Palestra, 3 Riyad Idrissi, 15 Juan Rodríguez, 18 Othniël Raterink, 22 Alberto Dossena, 28 Gabriele Zappa, 32 Zé Pedro, 33 Adam Obert;

Centrocampisti: 8 Michel Adopo, 25 Ibrahim Sulemana, 27 Joseph Liteta, 38 Ivan Sulev, 40 Roberto Malfitano, 90 Michael Folorunsho;

Attaccanti: 9 Semih Kılıçsoy, 20 Agustín Albarracín, 30 Leonardo Pavoletti, 31 Paul Mendy, 37 Yael Trepy, 94 Sebastiano Esposito.

