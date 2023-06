Gigi Buffon non recupera e salterà il ritorno della semifinale tra Parma e Cagliari. Il portiere, campione del mondo nel 2006, era uscito acciaccato all’intervallo della sfida di andata, lasciando spazio al suo vice Chichizola. Forse solo un caso, ma tutti e tre i gol rossoblù erano arrivati dopo il forfait dell’ex Juve e Psg.

Il tecnico Pecchia sperava di ritrovare Buffon in tempo per il ritorno, ma alla fine l’allenatore del Parma è stato costretto ad escluderlo dalla lista dei convocati: tra i pali, stasera, ci sarà nuovamente Chichizola.

Non l’unica assenza pesante per gli emiliani: non ce la fa nemmeno Ansaldi, che però aveva saltato anche il match d’andata.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: 22 Chichizola, 40 Corvi, 29 Santurro;

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 25 Cobbaut, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 3 Osorio, 47 Zagaritis;

Centrocampisti: 16 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 24 Juric, 19 Sohm;

Attaccanti: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 45 Inglese, 98 Man, 28 Mihaila, 84 Sits, 10 Vazquez, 17 Zanimacchia.

