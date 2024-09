Il Parma pensava di aver raggiunto quantomeno il pareggio all’87’, quando Hernani ha trasformato il rigore del 2-2, invece dopo 53 secondi Piccoli ha dato al Cagliari la vittoria per 2-3. «È una sconfitta che brucia, anche per come si è sviluppata», l’amarezza dell’allenatore gialloblù Fabio Pecchia. «Abbiamo fatto tante belle cose, anche nel momento più delicato nel secondo tempo ho visto una squadra che ha voluto recuperare il risultato. Avevamo meritato il pareggio e anche qualcosa in più sull’1-1, poi il finale evidentemente ci lascia rabbia e amarezza oltre che grande dispiacere».

Per il Parma è la seconda sconfitta per 2-3 in casa, dopo quella contro l’Udinese in cui era avanti di due gol. «Io sono contento del gruppo, che lavora e risponde», afferma Pecchia. «Anche quelli che entrano dalla panchina hanno dato una spinta, ma non avevo dubbi. Dobbiamo assimilare la sconfitta e farne tesoro, però questo gruppo lavora bene e ha voglia. Dobbiamo continuare a lavorare, non ci sono segreti, dando maggiore attenzione».

