Dopo aver conquistato la salvezza col Torino ieri sera, vincendo 2-1 nella partita conclusiva della stagione all’Unipol Domus, il Cagliari chiuderà la Serie A 2025-2026 in casa del Milan. Un appuntamento che ora ha anche una data e un orario: domenica alle ore 20.45. Al Meazza, la squadra di Fabio Pisacane completerà il campionato, già sicura della permanenza nella massima serie.

Il Milan, allenato dall’ex Cagliari Massimiliano Allegri, con una vittoria (o una combinazione di risultati positivi dagli altri campi) sarebbe sicuro della qualificazione in Champions League. In caso di pareggio o sconfitta dovrebbe controllare i risultati di Como (impegnato a Cremona) e Juventus (derby all’Olimpico col Torino), con lariani e bianconeri a -2, e della Roma che è a pari punti e va a Verona. I rossoblù non vincono al Meazza contro i rossoneri dall’1 giugno 1997: anche lì era l’ultima giornata, 0-1 con un rigore di Roberto Muzzi. E in generale da un’altra ultima giornata, 2-1 il 28 maggio 2017 nella partita d’addio al Sant’Elia con gol decisivo nel recupero proprio di Pisacane.

Questo il calendario completo dell’ultima giornata di Serie A, che vedrà in contemporanea le gare per le coppe europee e la salvezza.

Fiorentina-Atalanta venerdì 22 maggio ore 20.45

Bologna-Inter sabato 23 maggio ore 18

Lazio-Pisa sabato 23 maggio ore 20.45

Parma-Sassuolo domenica 24 maggio ore 15

Napoli-Udinese domenica 24 maggio ore 18

Cremonese-Como domenica 24 maggio ore 20.45

Lecce-Genoa domenica 24 maggio ore 20.45

Milan-Cagliari domenica 24 maggio ore 20.45

Torino-Juventus domenica 24 maggio ore 20.45

Verona-Roma domenica 24 maggio ore 20.45

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