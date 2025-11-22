Una delle notizie di settimana in casa Cagliari è l'ingresso di una serie di investitori americani, che fanno capo al sardo Maurizio Fiori, per il fondo Praxis Capital Management con una quota di minoranza. A commentare la grossa novità, a pochi minuti dal calcio d'inizio del match col Genoa, è il direttore generale rossoblù Stefano Melis: «Il Cagliari Calcio oggi è un club ben gestito, solido, con una proprietà italiana che in undici anni ha dato dimostrazione di saper creare basi solide per poter crescere», dichiara. «Gli investitori entrano con la volontà e la possibilità di aiutarci sicuramente sul percorso per il nuovo stadio ma in generale di crescere insieme per portare il Cagliari a un livello superiore».

Le ultime settimane hanno visto passi avanti anche sul nuovo stadio. «Quello della conferenza di servizi decisoria era un passo decisivo che aspettavamo, per il via libera al progetto», afferma Melis. «Stiamo lavorando di concerto con Comune e Regione, il Cagliari Calcio quale proponente sta lavorando alla chiusura del piano economico finanziario così da andare a gara pubblica e poi iniziare i lavori prima possibile. L’obiettivo è dare concretezza e forza alla candidatura della città di Cagliari affinché ospiti gli Europei 2032 e anche la Sardegna sia scenario di questo evento importantissimo».

Su Cagliari-Genoa, Melis conclude: «È uno scontro diretto, la vittoria farebbe tutti più felici ma non deve essere un’ossessione. Sappiamo dove vogliamo arrivare, siamo in linea con quello che è il nostro cammino, e mi piace ricordare che in un momento dove si parla tanto di Nazionale e di criticità nel calcio italiano siamo una delle squadre che fa giocare più giovani e più italiani, e così vogliamo continuare a fare. Si va in campo, speriamo di vedere una bella partita e che l’Unipol Domus si goda un ottimo spettacolo».

