Il Cagliari esce sconfitto dalla trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Decide un gol di Danilo Cataldi a metà del primo tempo: 1-0 il finale.

Si parte con una lunga serie di angoli per la Fiorentina, ma a impegnare Sherri è l’ex Sottil con un tiro da fuori al 6’ respinto. Poco dopo Dodô scambia con Kouamé che gli rende palla di tacco sulla destra, diagonale a lato. L’occasionissima per il Cagliari capita all’11’: cross da destra per il tap-in di Piccoli, De Gea fa un miracolo e sulla ribattuta Makoumbou trova una deviazione che non fa finire il pallone in porta.

Dal possibile 0-1 si passa all’1-0 al 24’: azione insistita di Adli, rimpallo a favorire Beltrán che si gira contrastato e il pallone finisce ai sedici metri dove Cataldi con un bel destro porta avanti la Fiorentina. L’esultanza è, ovviamente, assieme ai compagni con dedica per Bove.

Ripresa con Gaetano subito al posto di Viola. Al 53' punizione da destra di Marin, Mina in tuffo non ci arriva per un soffio di testa. Dentro (subito dopo Colpani e Kean) anche Luvumbo, per Obert, che al 63' controlla un lancio sulla sinistra e salta Dodô ma sul suo tiro Comuzzo si oppone in corner.

Nicola dà spazio a Felici al 72', al posto di Zortea, così come Adopo per Marin. Proprio il centrocampista, al 76’, colpisce di testa a lato su punizione da destra di Gaetano. Nel finale c’è anche spazio per Pavoletti, ma il Cagliari non riesce a trovare la giocata per il pareggio e i cinque minuti di recupero filano via senza sussulti. Per i viola è l’ottava vittoria consecutiva in Serie A.

© Riproduzione riservata