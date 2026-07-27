Dopo il no di Pep Guardiola, è ancora stallo sul nome del nuovo ct della Nazionale italiana.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Giovanni Malagò starebbe “riflettendo” sull’opzione Andrea Pirlo, scelto dal nuovo direttore tecnico della Figc Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo. L’ex centrocampista del Milan non sarebbe gradito ed è finito anche nella bufera per i suoi rapporti con un provider di scommesse russo per il quale è “ambasciatore”. Da quanto filtra, se saltasse Pirlo, anche Maldini potrebbe pensare a un passo indietro.

Intanto, lo stesso Pirlo ha rotto il silenzio: «Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come ct», ha scritto sui social. «Ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi», ha aggiunto, ringraziando Maldini e Leonardo «per la stima e la fiducia». Quanto ai rapporti con il provider russo, Pirlo spiega: «La collaborazione è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono».

(Unioneonline)

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