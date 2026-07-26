Il suo corpo è stato trovato dopo diverse ore di ricerca a due passi dallo stagno di Is Benas, nel territorio di Cabras, dove era andato in mattinata per una battuta di pesca. Il 65enne Luigi Camedda, residente a Narbolia, molto probabilmente a causa di un malore, ha peso la vita nel primo pomeriggio di oggi.

A dare l'allarme i familiari dopo che il pensionato, uscito la mattina, non era tornato a casa e non rispondeva alle chiamate al cellulare. Dopo un'estesa operazione di ricerca vicino alla peschiera di Cabras e lungo lo stagno le forze dell'ordine hanno trovato il suo corpo.

«Una tragedia che si somma a quella avvenuta venerdì nel mare di Is Arenas dove è deceduto un avvocato, anche lui a causa di un malore -sottolinea il sindaco Gian Giuseppe Vargiu - Siamo vicini alle famiglie nel loro dolore».

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