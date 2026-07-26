Mondiali atletica negli Usa: maglia azzurra per il velocista Diego NappiUn risultato prestigioso dopo 329 giorni di stop a causa di un problema di salute
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Il velocista Diego Nappi, l’atleta di Porto Torres già campione europeo dei 200 metri, è stato convocato nella Nazionale italiana Under 20 ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Eugene (Oregon, Stati Uniti), in programma dal 5 al 9 agosto.
Un altro traguardo importante della sua carriera che premia il talento, la determinazione e il grande lavoro svolto dal giovane atleta dell'Atletica Leggera Porto Torres e del G.S. Fiamme Oro Padova, inserito tra i 64 azzurri convocati per la rassegna iridata.
Nappi raggiunge tale risultato prestigioso dopo 329 giorni di stop a causa di un problema di salute, una lunga pausa lontano dalle piste ma non dagli obiettivi ambiziosi che lo hanno portato a riconquistare la maglia azzurra, grazie a un recupero eccezionale e a un lavoro intenso svolto insieme al tecnico Marco Trapasso.
L'atleta turritano rappresenterà l'Italia nei 200 metri, nella staffetta 4x100 e nella staffetta mista, portando con sé anche i colori della sua città e dell’Italia.