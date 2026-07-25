Il Cagliari Calcio presenta la nuova maglia Home 2026/27 firmata EYE Sport. Protagonisti assoluti, anche quest’anno, sono i colori della squadra, con una grafica geometrica tono su tono che dona profondità e carattere al capo. Presentata in chiave futurista con richiami agli stili del passato reinterpretati in ottica moderna, la nuova maglia sbarca nell’annata alle porte con dettagli inconfondibili per fattura e significato. Realizzata in tessuto tecnico 100% poliestere, presenta un design impreziosito da dettagli a contrasto, come il piping bianco sulle spalle e il colletto in costina con chiusura a bottone magnetico.

I polsini delle maniche sono realizzati in costina piatta, mentre sul lato cuore è applicato lo stemma del Club. Sul lato opposto trova spazio il logo EYE Sport. Sul retro, appena sotto il colletto, è applicato lo stemma dei Quattro Mori, ulteriore richiamo all’identità e alle radici del Cagliari Calcio. Sull’orlo interno compare inoltre la scritta “Cagliari Calcio”. Completa il capo un tag NFC posizionato nella parte bassa del fianco sinistro.

All’interno della maglia è applicata un’etichetta identificativa che, nel caso di maglie utilizzate da calciatori o da singoli tifosi, ne certifica l’utilizzatore. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: il packaging è interamente compostabile, in linea con una scelta sempre più attenta all’ambiente. Completano il kit Home 2026/27 gli shorts gara ufficiali e i calzettoni gara Home.

(Unioneonline/v.f.)

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