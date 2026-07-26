Nel segno della famiglia. Jacopo Fazzini, dalla Fiorentina al Cagliari, ripercorre le orme del bisnonno materno, Mario Baldini. «Fu il primo giocatore a fare un gol con la maglia della Fiorentina, nel 1926», racconta il neo centrocampista rossoblù nella conferenza del pomeriggio, «e poi, come mi ha raccontato mia mamma, si trasferì al Cagliari. Cento anni dopo faccio il suo stesso percorso».

Fazzini spiega: «Sono qui perché il Cagliari, con il ds Accardi e il mister Pisacane, mi ha voluto fortemente. Mi sono ambientato subito e posso già dire che questa sia stata la scelta giusta. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare».

Il giocatore parla del suo impiego in campo: «Posso fare tutti i ruoli del centrocampo, anche se preferisco quello di mezzala. Lì in mezzo sarà bello palleggiare, ma dovremo farlo con concretezza. E visto che non potremo sempre tenere palla, dovremo essere bravi anche a riconquistarla e su questo stiamo lavorando col mister».

Calcio ma non solo: «Dopo il liceo, mi sono iscritto all’Università on line, nel corso di scienze motorie, e lo scorso anno mi sono laureato alla triennale. La mia famiglia è sempre stata molto chiara quando ero piccolo: dovevo studiare per poter giocare».

© Riproduzione riservata