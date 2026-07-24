Incassato il no di Pep Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo virano su Andrea Pirlo. E secondo diversi siti sarà lui il nuovo ct sulla panchina della Nazionale italiana.

Lo sbarco di Pirlo in azzurro ha subito una rapida accelerazione, l’ex centrocampista avrebbe detto sì e l’accordo – anche economico – sarebbe stato raggiunto. Si parla di un minimo di 4 anni, come è logico per un ciclo che deve portare ai Mondiali del 2030. Ma la visione di Maldini è a lungo termine, una rifondazione che dovrebbe partire dai ragazzini di 12-13 anni. Dunque l’orizzonte e più ampio, e Pirlo salvo fallimenti potrebbe sedere sulla panchina della Nazionale anche dieci anni.

Per ora la Federcalcio non ha in programma annunci ufficiali, a quanto si apprende. E secondo diverse testate, mancherebbe un ultimo tassello: l’ok di Giovanni Malagò, che preferirebbe un ct con più esperienza e più trofei (Mancini o Conte).

«Tanti possono essere vincenti, ma noi vogliamo trovare un'armonia di pensiero. Quindi con lui dare poi la linea, a cascata, a tutta la filiera», avevano spiegato qualche giorno fa Maldini e Leonardo.

(Unioneonline)

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