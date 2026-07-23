Tappa in Sardegna nelle vacanze di Erling Haaland, reduce dal Mondiale americano, dove ha trascinato la sua Norvegia fino ai quarti di finale. 

La stella del Manchester City è stato avvistato in Costa Smeralda, tappa del suo giro nel Mediterraneo in yacht assieme alla fidanzata Isabel Haugseng Johansen.

A bordo Haaland ha anche festeggiato il suo 26esimo compleanno, sfoggiando per l’occasione anche un copricapo vichingo, con tanto di foto postata sui suoi canali social.

(Unioneonline)

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