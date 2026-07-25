Dopo Nicola Pintus, che ieri ha firmato con la Pianese in Serie C, un altro giovane difensore del Cagliari si trasferisce in prestito per accumulare esperienza nella stagione appena cominciata. Si tratta di Francesco Beidi Gallea, che giocherà nel 2026-2027 con la maglia della Juve Stabia, formazione di Serie B. Anche in questo caso si tratta di una cessione a titolo temporaneo, senza opzioni.

Gallea era stato ingaggiato dal Cagliari nello scorso mercato di gennaio dal Lumezzane, lasciato in prestito fino al termine della stagione 2025-2026 con i lombardi (23 presenze in tutto). Nelle scorse settimane, aveva partecipato al pre-raduno con Fabio Pisacane ad Asseminello.

Difensore centrale classe 2005, nato a Bamako (Mali) e cresciuto calcisticamente a Torino, prima del Lumezzane (dove ha debuttato tra i professionisti) Gallea ha avuto dei passaggi nei settori giovanili di Torino, Palermo e Cesena. Questa sarà la sua prima volta in Serie B.

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