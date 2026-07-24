calcio
24 luglio 2026 alle 11:33
Guardiola rifiuta l’offerta della Federcalcio: non sarà ct dell’ItaliaIl tecnico ha scelto di prendersi un periodo sabbatico e di dedicarsi alla famiglia
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Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico ha comunicato la decisione ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri.
Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia.
(Unioneonline)
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