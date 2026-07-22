Dopo Enrico Cubeddu, Nicolò Cassitta e Andrea Marrazzo, in partenza verso altri lidi, non necessariamente sardi, l’Olbia perde un altro under di valore: si tratta di Santino Perrone, accasatosi al Siena.

Il portiere argentino, classe 2007, è ufficialmente un giocatore del glorioso club toscano, che ha già iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. L’estremo difensore sudamericano saluta la Gallura dopo un solo anno, in cui con la maglia bianca ha collezionato 8 presenze, per affiancare Mattia Michielan e Giovanni Palazzi nel giovanissimo pacchetto portieri del Siena.

In termini di squadra, l’Olbia Calcio, che ha presentato la domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza – tutta da perfezionare col pagamento delle tasse, il regolamento di alcune pendenze economiche e la presentazione entro il 30 luglio della documentazione richiesta per l’ammissione, tra cui l’indicazione dell’impianto di gioco, che potrebbe non essere lo stadio “Bruno Nespoli”, per il quale il sindaco di Olbia Settimo Nizzi chiede le dovute garanzie – rischia di dover partire da zero.

Willis Furtado è approdato all’Ischia, Samuele Saggia al Progresso Calcio, Matteo Perrone (altro under di livello superiore) alla Virtus Francavilla e Andrea Congiu all’Atletico Uri, mentre Romolo Putzu è dato al Budoni e Daniele Ragatzu e Roberto Biancu ballano tra il club del patron Giovanni Sanna e l’Ilvamaddalena dell’ex Giancarlo Favarin, che attende buone nuove sul fronte ripescaggio in Serie D e che potrebbe riabbracciare anche Domenico Moretti e Gioele Deiana Testoni.

Stando così le cose, e visto anche il ritardo che sta caratterizzando l’organizzazione di una stagione ancora in forse, le prossime per l’Olbia saranno settimane molto impegnative. Non una novità da qualche estate a questa parte, anche se, date le premesse, quest’anno, più che un’impresa, la partecipazione al campionato di calcio potrebbe essere considerata un vero e proprio miracolo.

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