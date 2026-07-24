Il Cagliari ha concluso la cessione in prestito del difensore Nicola Pintus alla Pianese, formazione di Serie C. Il classe 2005, appena rientrato in rossoblù dopo alcuni mesi al Cosenza, avrà quindi la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita. Il trasferimento è a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, senza opzioni per il riscatto.

Nato a Cagliari, Pintus è cresciuto nel settore giovanile della società rossoblù e – con Fabio Pisacane in panchina – ha vinto la Coppa Italia Primavera ad aprile 2025 giocando da titolare la finale contro il Milan. Il 18 maggio sempre dello scorso anno ha coronato il suo sogno di esordire in Serie A con la maglia del Cagliari, nella vittoria casalinga contro il Venezia valsa la salvezza.

Successivamente al debutto da professionista, Pintus ha rinnovato il proprio contratto con il Cagliari sino al 2029 e ha fatto parte della prima squadra rossoblù sino a inizio febbraio, quando è stato girato al Cosenza. Con i calabresi, ha collezionato però soltanto due presenze nel Girone C di Serie C.

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