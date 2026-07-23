Finisce 0-0 e con poche emozioni l’amichevole di Temù tra il Cagliari e la Sampdoria, prima vera uscita stagionale dei rossoblù. Pisacane parte con Caprile tra i pali, Zé Pedro, Deiola, Rodrigueuz e Obert in difesa, Winks affiancato da Romano e Fazzini in mezzo, Adopo ed Esposito a sostegno di Kingstone. Dall’altra parte, Corradi conferma l’ex rossoblù Di Pardo tra i titolari e lascia a riposo Insigne, ancora alla ricerca della miglior condizione.

Si parte con i numerosissimi tifosi della Samp che omaggiano l’ex Seba Esposito: “I tuoi valori come uomo non si dimenticano”.

Il 4-3-2-1 di partenza del Cagliari si trasforma spesso in un 4-4-2, con Fazzini e Adopo sugli esterni. Mezz’ora di nulla, con squadre più attente a trovare le posizioni e provare i movimenti degli allenamenti. Poi al 33’ Caprile lancia Obert che si presenta nell’area doriana, ma incrocia troppo largo. Un minuto dopo ci prova pure Fazzini, ma anche stavolta senza centrare il bersaglio. Al 37’ si vede pure la Samp, con Salvatore Esposito su punizione, ma Caprile è reattivo e salva. La risposta del fratello Sebastiano arriva al 41’, ma Ghidotti si salva in angolo. Al 46’, brivido per Caprile: su una rimessa laterale, Paratici spara alto da due passi. L’ultimo tentativo al 47’ di Kingstone, Ghidotti ancora in angolo. Cagliari e Samp vanno al riposo sullo 0-0.

Si riparte con Zappa per Obert a sinistra. Al 13’, raffica di cambi con Sherri, Wieteska, Grandu, Prati, Cavuoti e Mendy per Caprile, Deiola, Zé Pedro, Winks, Fazzini e Kingstone. Al 22’ tocca a Veroli, Raterink, Trepy e Di Paolo per Rodriguez, Adopo, Esposito e Romano. Squadre totalmente rivoluzionate e formazione di Pisacane rimodulata con un 3-4-3. Si va avanti con ritmi da calcio d’estate. Dopo un ultimo guizzo di Di Paolo, il risultato non si sblocca, con Cagliari e Sampdoria che chiudono sullo 0-0.

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