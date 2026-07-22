Il Cagliari Calcio è costretto a rimodulare nuovamente la propria campagna abbonamenti, come già fatto pochi giorni fa, a seguito di alcune criticità evidenziate da diversi tifosi rossoblù che non sono riusciti a rinnovare la propria tessera. Fra le difficoltà riscontrate sul servizio esterno, affidato a TicketOne, figura la «mancata corretta implementazione del sistema di identificazione delle province sarde previsto dalle disposizioni delle autorità competenti».

Sulla base delle garanzie ricevute da TicketOne rispetto alla definitiva risoluzione delle problematiche riscontrate e al pieno ripristino del servizio, il Cagliari ha deciso di non dare avvio alla Fase 2 della campagna abbonamenti, precedentemente prevista per oggi alle ore 16, e di prorogare la Fase 1 a partire dalle ore 10 di domani, giovedì 23 luglio. Significa che oggi non è partita la possibilità di rinnovare la tessera cambiando posto e/o settore e che domani si procederà di nuovo con la conferma del proprio posto.

La nuova proroga della campagna abbonamenti del Cagliari, riservata agli abbonati della stagione 2025-2026, sarà valida dalle 10 di domani sino alle 23.59 di venerdì. A seguire, dalle 10 di sabato alle 23.59 di domenica il rinnovo dell'abbonamento con possibilità di cambiare settore e/o posto, dalle 16 di lunedì alle 23.59 di martedì la vendita esclusiva riservata ai titolari della membership Islanders, infine dalle 10 di mercoledì 29 alle 23.59 di domenica 2 agosto la vendita libera per i posti ancora disponibili.

«La decisione è stata assunta esclusivamente a tutela dei tifosi e, in particolare, degli abbonati della stagione 2025-2026 che, a causa dei disservizi verificatisi, potrebbero non avere avuto la possibilità di esercitare regolarmente il proprio diritto di rinnovo con conferma del posto», spiega il Cagliari Calcio.

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