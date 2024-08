Nasce il Cagliari Calcio a 5 Femminile. L’iniziativa è frutto di un accordo con la Mediterranea Cagliari, storica società sportiva del capoluogo sardo che da quasi trent’anni rappresenta un riferimento e un’eccellenza in questo sport e che la scorsa stagione, con la compagine femminile, ha ottenuto la sua prima storica promozione nella massima serie.

Con la creazione del Cagliari Calcio a 5 Femminile, il Club amplia così la propria offerta sportiva: dall’Academy al professionismo passando per le giovanili nazionali maschili e femminili e, da oggi, anche per le atlete del futsal.

Ruolo centrale nella nascita della iniziativa e del suo futuro sviluppo va attribuito al partner Gruppo Grendi, società leader nel settore del trasporto merci marittimo. Da anni vicino al club rossoblù, e già partner della squadra a undici femminile, Grendi ha deciso di affiancare, nelle vesti di main partner, le ragazze rossoblù nella loro prima partecipazione assoluta al massimo campionato nazionale. Il logo dell’azienda comparirà, di conseguenza, in posizione centrale sui kit ufficiali del Cagliari Calcio a 5 Femminile marchiati Eye Sport. Il partner tecnico sardo, che con il Club rossoblù si accinge ad affrontare il terzo anno di collaborazione, ha infatti deciso di sposare il percorso e gli obiettivi del Club non limitandosi alla fornitura dell’abbigliamento sportivo della nuova squadra femminile di calcio a 5, ma assumendo un ruolo attivo nello sviluppo del progetto.

«Siamo estremamente orgogliosi – le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio – di annunciare la nascita del Cagliari Calcio a 5 Femminile, un progetto che rappresenta una nuova sfida per il nostro club e per il movimento sportivo sardo. Questa collaborazione con la Mediterranea Cagliari è un ulteriore passo avanti nel comune percorso di valorizzazione del talento dei giovani atleti, indipendentemente dal genere, e la volontà di competere ai massimi livelli. Vogliamo fornire alle giocatrici le migliori opportunità per sviluppare le loro capacità, rispettando i valori di integrità, ambizione e perseveranza che da sempre ci contraddistinguono. Siamo grati a Grendi per il supporto costante e per aver deciso di affiancarci in questo nuovo progetto con lo stesso entusiasmo. La loro presenza come main partner è un segnale forte della bontà e della fiducia in un progetto che potrà dare un significativo contributo allo sviluppo dell’attività calcistica femminile in Sardegna».

«Dopo 29 anni di partecipazione nei campionati di calcio a 5, raggiungere la Serie A è stata una grandissima soddisfazione – aggiunge Corrado Melis, presidente della Mediterranea Cagliari – Essere l’unica squadra sarda nel massimo campionato, sia maschile che femminile, ci ha fatto riflettere sul senso di responsabilità di dover rappresentare la Sardegna nel migliore dei modi. Per questo il nostro pensiero è andato immediatamente al Cagliari Calcio, un indiscutibile punto di riferimento per il popolo sardo. Da qui è nata l’idea di proporre l’inclusione della Serie A di calcio a 5 nella prestigiosa storia sportiva del Cagliari. Un ringraziamento sincero va al presidente Tommaso Giulini che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta e Costanza Musso che con il Gruppo Grendi sosterrà il nostro progetto sportivo e le nostre iniziative sociali per la promozione dell’uguaglianza di genere. Indossare la maglia del Cagliari sarà un grande onore per le ragazze della nostra prima squadra e dell’Under 19. Questa responsabilità ci sprona a impegnarci affinché ogni tesserata sia sempre un esempio di lealtà e correttezza per tutte le bambine che vorranno cimentarsi nel calcio e nel calcio a 5».

