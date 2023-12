Ha provato fino all'ultimo a fermare il colpo di testa di Osimhen sull'1-0, ma alla fine Simone Scuffet si è dovuto arrendere.

Il portiere del Cagliari ha però fatto il possibile stasera al Maradona ed è soddisfatto della prestazione sua e di squadra. «Il calcio è così: purtroppo a volte sei più fortunato e a volte meno», la sua valutazione sulla sconfitta per 2-1. «Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, non ci ha assistito la fortuna perché sul primo e sul secondo gol c'è stata la deviazione del palo. Mentre magari col Sassuolo avevamo avuto un po' di fortuna in più. Continueremo però a lavorare per fare la nostra prestazione: da lì si costruiscono i punti».

Scuffet ha preso il posto di Radunovic dalla partita contro la Roma dell'8 ottobre, non è ancora riuscito a mantenere la porta inviolata in nove presenze ma di certo questo dato mancante non è per colpa sua. «Ho cercato di dare e fare il mio per lavorare e migliorare. Ora sto trovando continuità, che è una cosa importante nel nostro ruolo. Continueremo a lavorare per cercare di mettere qualcosa di nostro: abbiamo un obiettivo importante e dobbiamo mettere qualcosa in più».

