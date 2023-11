Nuova avventura per Radja Nainggolan, che all’età di 35 anni sceglie di ripartire dall’Indonesia, il paese d’origine del padre.

Il centrocampista ex Cagliari ha firmato col Bhayangkara, come riportato da Cnn Indonesia: era svincolato dalla scorsa estate, quando era terminata la sua esperienza con la Spal, conclusa con la retrocessione in Serie C.

Il “Ninja” ha giocato 188 partite con la maglia rossoblù, in tre occasioni diverse: ha segnato 14 gol e servito 13 assist.

(Unioneonline/L.Ne.)

