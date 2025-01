QUI LA CRONACA DELLA PARTITA IN DIRETTA

Monza-Cagliari non è una finale, né tantomeno uno spareggio come ha tenuto a ribadire ieri Davide Nicola, ma è uno scontro diretto fondamentale per chiudere il girone d’andata: in campo ultima e terzultima in classifica, col Venezia che ieri ha agganciato i rossoblù grazie al pari con l’Empoli. E per la partita delle ore 12.30 all’U-Power Stadium, il Cagliari si presenta con Mattia Felici. L’ex Feralpisalò, che finora ha avuto solo otto spezzoni a gara in corso mostrando però qualità interessanti, gioca titolare per la prima volta in Serie A: è la grande sorpresa di formazione nell’undici rossoblù.

In porta c’è Simone Scuffet, come anticipato ieri dal tecnico. Salvo sorprese, quella di oggi sarà la sua ultima col Cagliari prima del trasferimento al Napoli, visto che è in chiusura lo scambio di prestiti con Elia Caprile. Sulla trequarti, Nicolas Viola preferito al fin qui molto deludente Gianluca Gaetano. In panchina Leonardo Pavoletti, sul quale ieri Nicola aveva ipotizzato una maglia da titolare, così come Tommaso Augello. Nei brianzoli in panchina sia due degli ex ossia Andrea Carboni e Andrea Petagna (Alessio Cragno è infortunato), ma anche Milan Djurić e Daniel Maldini.

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Cagliari, che vedrà 1.442 tifosi rossoblù nel settore ospiti. Calcio d’inizio alle ore 12.30, arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini e a seguire il post partita condotto da Luca Neri con tutti i commenti.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Birindelli, Sensi, Bondo, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Dany Mota.

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Akpa Akpro, Djurić, Maldini, Forson, Marić, Valoti, Petagna, Bianco, A. Carboni, Postiglione, Martins, Vignato.

Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

In panchina: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano.

Allenatore: Davide Nicola.

