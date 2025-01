Marco Di Bello è il primo arbitro designato per una partita del Cagliari nel 2025, il fondamentale scontro salvezza a Monza di domenica (ore 12.30). Il direttore di gara della sezione di Brindisi – per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata – sarà assistito da Fabiano Preti (sezione di Mantova) e Gamal Mokhtar (Lecco), con Marco Piccinini (Forlì) quarto ufficiale. Al Var ci saranno l’arbitro Daniele Ghersini di Genova e, come assistente, l’altro ligure Davide Massa (Imperia).

Di Bello ritrova il Cagliari a poco più di quattro mesi di distanza. Era stato l’arbitro della seconda partita di questo campionato, l’1-1 alla Domus col Como dello scorso 26 agosto. In carriera con lui i rossoblù hanno vinto appena 3 partite su 20: la prima un colpaccio a Napoli il 25 settembre 2019 (0-1), l’ultima col Venezia nel turno preliminare dei playoff di Serie B il 27 maggio 2023 (2-1). Poi 5 pareggi e 12 sconfitte.

Queste le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata di Serie A, che vedrà soltanto sette partite per la contemporaneità con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (stasera Inter-Atalanta, domani Juventus-Milan e lunedì la finale, tutte alle ore 20).

Venezia-Empoli sabato 4 gennaio ore 15 - Juan Luca Sacchi

Fiorentina-Napoli sabato 4 gennaio ore 18 - Gianluca Manganiello

Verona-Udinese sabato 4 gennaio ore 20.45 - Federico Dionisi

Monza-Cagliari domenica 5 gennaio ore 12.30 - Marco Di Bello

Lecce-Genoa domenica 5 gennaio ore 15 - Livio Marinelli

Torino-Parma domenica 5 gennaio ore 18 - Ermanno Feliciani

Roma-Lazio domenica 5 gennaio ore 20.45 - Marco Guida

© Riproduzione riservata