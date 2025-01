Sono quattro gli indisponibili nel Cagliari partito questo pomeriggio – con un aereo direzione Milano Linate – per la trasferta di domani (ore 12.30) a Monza. Oltre a Zito Luvumbo, che da tre settimane convive con una distorsione alla caviglia riportata contro l’Atalanta, restano fuori altri tre giocatori rossoblù: il terzo portiere Giuseppe Ciocci, sostituito da Velizar-Iliya Iliev, il centrocampista Jakub Jankto (attacco febbrile) e l’attaccante Kingstone Mutandwa.

È invece regolamente in gruppo Yerry Mina, che nelle ultime due partite contro Venezia e Inter è stato sostituito anzitempo per un fastidio al polpaccio sinistro, smaltito in quest’ultimo caso a metà settimana. Il difensore colombiano dovrebbe essere regolarmente titolare, in un undici che vedrà di certo Simone Scuffet in porta: per lui può essere l’ultima col Cagliari, visto che è sempre più vicino lo scambio di prestiti con Elia Caprile del Napoli.

Questi i ventitré convocati per Monza-Cagliari, ultima partita del girone d’andata di Serie A:

Portieri: Velizar Iliya-Iliev, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

