Milan-Cagliari, stasera alle 20.45, apre il girone di ritorno di Serie A per i rossoblù e la squadra di Davide Nicola cerca una vera e propria impresa: al Meazza, contro i rossoneri, l’ultima vittoria è datata 1 giugno 1997, 0-1 con gol di Roberto Muzzi in avvio. Poi soltanto due pareggi, datati 1999 e 2021, più diciannove sconfitte. Un ruolino di marcia nerissimo, anche perché contando pure le gare in casa non è che sia andata meglio: appena due successi contro il Milan, nel 1998 (1-0) e nel 2017 (2-1 nell’ultima al Sant’Elia). Motivo per cui a San Siro sarà una serata dove provare a riscrivere una storia piuttosto negativa.

Per farlo, Davide Nicola si affida intanto alla prima novità: Elia Caprile. Il portiere arrivato lunedì è all’esordio col Cagliari, contro il Milan proprio come avvenne per il suo vice Alen Sherri all’andata (3-3 il 9 novembre, con la spettacolare doppietta di Gabriele Zappa). Davanti a lui non ci sarà Yerry Mina, che non ha recuperato in tempo dai problemi fisici, ma uno tra José Luis Palomino (favorito) e Mateusz Wieteska. Il modulo dovrebbe essere un 4-4-1-1, sistemabile anche come 4-2-3-1, con quattro difensori sulle fasce per cercare di fermare Theo Hernández e Rafael Leão: la catena Zappa-Zortea da una parte, che tanto fece male all’andata, e quella Obert-Augello dall’altra. Dietro Roberto Piccoli, che ha dato la vittoria a Monza domenica scorsa, agirà Nicolas Viola.

Nel Milan è l’esordio da allenatore in Serie A di Sérgio Conceição, che all’Epifania ha vinto la Supercoppa Italiana battendo l’Inter in finale nel derby in Arabia Saudita con la rimonta da 2-0 a 2-3. Arbitra Francesco Fourneau, che proprio stamattina ha sostituito l’indisponibile Matteo Marchetti. Queste le probabili formazioni di Milan-Cagliari, su unionesarda.it il live della partita e su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Meazza seguita dal dopogara con tutti i commenti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah, Fofana; Pulišić, Reijnders, Rafael Leão; Morata. Allenatore: Sérgio Conceição.

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

