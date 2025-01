Per Milan-Cagliari di domani indisponibili sia Yerry Mina sia Zito Luvumbo. Se per l’angolano l’anticipazione l’aveva data Davide Nicola nel primo pomeriggio in conferenza stampa, per il difensore colombiano la novità arriva dalla lista dei convocati, dove il suo nome non figura al termine di una settimana in cui ha – ancora una volta – dovuto fare i conti con qualche problema fisico tra polpaccio sinistro (con cui convive da tempo) e caviglia destra (eredità di un contrasto con Dany Mota domenica a Monza). Domani la decisione sul suo sostituto, con José Luis Palomino e Mateusz Wieteska in lizza.

Non c’è nemmeno Kingstone Mutandwa, prima volta per il portiere Elia Caprile (maglia numero 25) che domani alle 20.45 farà subito il suo debutto come titolare dopo l’operazione col Napoli che ha portato in azzurro Simone Scuffet. Per Luvumbo, fuori dalla partita contro l’Atalanta del 14 dicembre, l’obiettivo per il rientro in campo ora diventa lo scontro salvezza col Lecce di domenica 19.

Questi i ventidue convocati per Milan-Cagliari, prima partita del girone di ritorno di Serie A:

Portieri: Elia Caprile, Velizar Iliya-Iliev, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

