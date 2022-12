L’Argentina è la prima finalista dei Mondiali di calcio. L’Albiceleste batte la Croazia per 3-0 allo Stadio di Lusail: a segno Messi su rigore al 34’, doppietta di Alvarez al 39’ e al 69’.

Nella prima mezz’ora le squadre sono molto chiuse: la Croazia fa la partita ma non si registrano sussulti, si segnala solo un tiro da fuori di Fernandez parato agevolmente da Livakovic.

L’Argentina gioca al gatto col topo e sfrutta gli errori di una difesa, quella croata, fin qui impeccabile. Se sia colpa di Gvardiol che sale per fare il fuorigioco o di Lovren che non lo segue lo sa solo il ct Dalic, fatto sta che si crea un buco centrale nel quale Alverez si infila come lama del burro. L’attaccante arriva a tu per tu con Livakovic e viene abbattuto. Dal dischetto va Messi, impeccabile, per il vantaggio argentino.

Passano 5 minuti e l’Argentina riparte ancora una volta in contropiede: è un tre contro tre ma Alvarez fa tutto da solo e, aiutato da due fortunosi rimpalli, si ritrova a due passi dalla porta dove non può che infilare il raddoppio. Albiceleste vicina al tris al 43’, su azione di corner testa di Mac Allister e gran parata di Livakovic.

Doppio cambio croato a inizio ripresa, Orsic e Vlasic per Sosa e Pasalic. Subito dopo entra anche Petkovic per Brozovic, il ct vuole rinforzare l'attacco ma c’è poco da fare contro questo Leo Messi.

Il capitano dell’Albiceleste fa ancora male: prima il suo tiro viene neutralizzato da Livakovic, poi prende palla a destra, si beve Gvardiol e serve ad Alvarez un cioccolatino che va solo spinto in rete, facendo esaltare Lele Adani che in un eccesso di euforia urla «dribbla anche i cammelli». Doppietta per il nuovo titolare dell'attacco dell’Albiceleste, che ha rubato il posto a Lautaro Martinez, e partita chiusa, con Scaloni che concede i primi minuti in questi Mondiali a Paulo Dybala.

L’Argentina aspetta in finale (domenica ore 16) la vincente del match tra Francia e Marocco. I croati possono consolarsi sabato con la finalina per il terzo posto.

