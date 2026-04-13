Lieve lesione fasciale del polpaccio destro. Questo l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto quest’oggi Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, dopo l’infortunio che lo ha costretto al cambio al 31’ della partita vinta sabato contro la Cremonese. Un nuovo problema fisico, il terzo della sua stagione, che lo costringerà a saltare il prossimo turno, venerdì alle 20.45 al Meazza contro la capolista Inter.

Assieme a Mazzitelli, e ai lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi che hanno finito anzitempo la stagione, non si è allenato in gruppo questo pomeriggio anche Leonardo Pavoletti. Il capitano del Cagliari ha già saltato le ultime due partite e prosegue un lavoro personalizzato.

Per il resto della squadra, la seconda seduta in ottica Inter-Cagliari ha svolto inizialmente dei lavori di attivazione e delle esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro aerobico. Domani l’allenamento sarà di mattina.

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