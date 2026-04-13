Non è (ancora) tornato a cantare, nel senso che la gioia del gol non c’è stata. Ma i tacchetti tornati a calcare il campo, sabato, hanno scatenato l’emozione di Andrea Belotti.

«196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo», ha scritto su Instagram il Gallo all’indomani della cruciale vittoria del Cagliari contro la Cremonese alla Unipol Domus. Una partita cruciale alla quale ha partecipato anche lui, prima dalla panchina e poi con l’ingresso lì, in attacco, dove tanti lo attendevano.

«Mi porterò dentro il ricordo di questa partita, poter esultare con i miei compagni per la vittoria e aver sentito il calore dello stadio che mi ha regalato una grandissima emozione», ha continuato Belotti, «ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero, ma soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle mia figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato e rincuorato in ogni momento di difficoltà e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo».

«È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato», ha concluso l’attaccante rossoblù, «grazie, ad ognuno di voi».

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