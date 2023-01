«Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League? Sono tre nazionali molto forti, una vale l'altra, per noi l'importante sarà vincere».

Parola di Roberto Mancini, ct azzurro, alla presentazione ufficiale delle nuove maglie Adidas dell'Italia, targate Adidas.

«Indosseremo la nuova maglia per la prima volta a marzo, a Napoli contro l'Inghilterra - racconta il ct -. Una partita che ormai è un classico. Non sarà semplice, ma vogliamo far bene sin da subito».

Poi, sulla vicenda sollevata da Dino Baggio, afferma: «Le recenti frasi sui farmaci nel calcio e la salute dei giocatori? Non ne ho idea, bisogna andarci con i piedi di piombo con certe dichiarazioni. Purtroppo queste cose (le malattie, ndr) accadono a chi è stato giocatore e anche a persone normali, che non lo sono state. Bisogna stare attenti».

