Salutano il Cagliari Tommaso Augello e Nicolas Viola: oggi scade il contratto di entrambi, con l’annuncio del mancato rinnovo dato la settimana scorsa dal presidente Tommaso Giulini. Ma va via anche Antoine Makoumbou: è questione di ore il suo passaggio al Samsunspor, squadra della massima serie turca. C'è l'accordo sul prezzo: operazione da 1,5 milioni di euro con il centrocampista congolese, in scadenza nel 2026 con il Cagliari, pronto a firmare un contratto quadriennale per la nuova avventura.

La cessione potrebbe essere definita già questo pomeriggio. Ventisette anni, Makoumbou è arrivato in Sardegna per rinforzare la squadra dopo la retrocessione in Serie B nel 2022. Partito come mezzala, si è trasformato presto in play conquistando soprattutto Claudio Ranieri. Dato in partenza anche lo scorso anno, Makoumbou si era invece conquistato occasioni e spazio nel 4-2-3-1 disegnato da Nicola.

In entrata pronti due colpi giovani dalla Sampdoria: sono in dirittura d’arrivo il difensore classe 2002 Alessandro Pio Riccio e l’attaccante classe 2005 Simone Leonardi. Nella trattativa coi blucerchiati rientra anche il portiere Simone Scuffet, di rientro (solo di passaggio) dal prestito al Napoli.

