Il primo appuntamento in campo del nuovo Cagliari di Fabio Pisacane ha una data da poter cerchiare sul calendario: sabato 19 luglio, alle ore 17, i rossoblù avranno la prima uscita in amichevole a Temù, contro l’Ospitaletto Franciacorta ossia una squadra che giocherà nella prossima stagione in Serie C. Sarà l’unica sfida in programma nel ritiro di Ponte di Legno, sede del precampionato dal 13 luglio (dopo i primi giorni di test al Crai Sport Center di Assemini) fino al 22.

Conclusa la prima fase di allenamenti, per il Cagliari spazio agli appuntamenti internazionali. Era già nota l’amichevole del 23 luglio (ore 19.30) a Linz, in Austria, contro i turchi del Galatasaray. Oggi l’altra novità: i rossoblù andranno anche in Germania, sabato 26 alle ore 14, per sfidare l’Hannover – formazione della 2. Bundesliga – sul campo dei tedeschi, l’Heinz von Heiden Arena.

A seguire l’atteso rientro in Sardegna e la prima edizione del Trofeo Gigi Riva, sabato 2 agosto alle ore 20.30 all’Unipol Domus contro il Saint-Étienne. Un match che rievoca la sfida di Coppa dei Campioni del 1970, storico esordio del Cagliari nella competizione dopo lo scudetto vinto nella stagione precedente, e che farà parte di una due giorni dedicata al Mito.

Possibile un’ulteriore amichevole, ancora da definire, ai primi di agosto. A livello ufficiale, il Cagliari giocherà la prima partita sabato 16 agosto alle ore 20.45 in casa contro la vincente di Virtus Entella-Ternana, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una settimana più tardi, domenica 24 alle 18.30, l’esordio in Serie A sempre all’Unipol Domus con la Fiorentina.

