Fabio Pisacane punta di nuovo su Andrea Belotti e Sebastiano Esposito per Lecce-Cagliari di stasera, nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La coppia d'attacco è quella scelta dal tecnico per la partita che prenderà il via alle 20.45, uno scontro salvezza al quale i rossoblù si presentano forti della vittoria di sabato scorso col Parma che ha permesso di staccare in classifica i salentini allenati dall’ex Eusebio Di Francesco. E proprio coi gialloblù avevano giocato assieme, con buone indicazioni. In panchina vanno Gennaro Borrelli, Semih Kılıçsoy e Leonardo Pavoletti, che torna così a disposizione dopo quattro mesi.

Il modulo del Cagliari a Lecce dovrebbe essere il 4-3-2-1, con Michael Folorunsho sulla stessa linea di Esposito come già visto col Parma. Lì però c'era anche Gianluca Gaetano, che stasera parte dalla panchina per inserire un centrocampista in più: Alessandro Deiola, che è anche un ex. In difesa la novità è rappresentata da Marco Palestra, autore di un buon subentro sei giorni fa (ha avviato l'azione del definitivo 2-0) e che rileva Gabriele Zappa.

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, live su unionesarda.it e radiocronaca in diretta su Radiolina di Lele Casini con pre e post partita condotto da Carlo Alberto Melis. L’arbitro è Luca Zufferli della sezione di Udine.

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić, Sottil.

In panchina: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Pérez, Veiga, Berisha, Tete Morente, Helgason, Dramé, Kovač, N’Dri, Banda, Camarda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Belotti.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Rodríguez, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata