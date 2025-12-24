Grande emozione, questa mattina, per i piccoli pazienti dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Babbo Natale poco dopo le 10 è arrivato carico di doni per i bimbi del pronto soccorso e dei reparti pediatrici accompagnato dall’elicottero “NEMO” della Guardia Costiera.

L’iniziativa, promossa proprio dalla Guardia Costiera per regalare un momento di gioia e serenità ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale, è stata realizzata grazie all’impegno della direzione marittima della Sardegna Centro-Meridionale, che ha promosso una raccolta solidale per acquistare i doni.



La raccolta fondi è stata realizzata grazie alla partecipazione di tutti i Comandi dipendenti della Direzione Marittima della Sardegna Centro-Meridionale, che comprendono i Comandi della Guardia Costiera di Arbatax, Bosa, Carloforte, Oristano, Portoscuso, Sant’Antioco e Villasimius, nonché dei Comandi operativi della 4ª Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu e del 4° Nucleo Subacquei di Cagliari.

