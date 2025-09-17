Il Cagliari aprirà, come sabato scorso, la giornata di Serie A: l'anticipo del quarto turno sarà venerdì alle 20.45 sul campo del Lecce. Al Via del Mare designato come arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine: con lui gli assistenti Vittorio Di Gioia (Nola) e Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1), quarto ufficiale Paride Tremolada (Monza), al Var Matteo Gariglio (Pinerolo) con assistente Marco Serra (Torino).

Zufferli, classe '90, ha diretto Roma-Bologna alla prima giornata e Fiorentina-Napoli sabato scorso più Spezia-Sampdoria di Coppa Italia in questo inizio di stagione. Solo due i precedenti col Cagliari: 0-0 a Venezia in Serie B il 25 febbraio 2023 e 2-1 a Bologna lo scorso 2 marzo, quindi un pareggio e una sconfitta.

Queste tutte le designazioni per la quarta giornata di Serie A.

Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre ore 20.45 - Luca Zufferli

Bologna-Genoa sabato 20 settembre ore 15 - Giuseppe Collu

Verona-Juventus sabato 20 settembre ore 18 - Antonio Rapuano

Udinese-Milan sabato 20 settembre ore 20.45 - Daniele Doveri

Lazio-Roma domenica 21 settembre ore 12.30 - Simone Sozza

Torino-Atalanta domenica 21 settembre ore 15 - Andrea Colombo

Cremonese-Parma domenica 21 settembre ore 15 - Federico La Penna

Fiorentina-Como domenica 21 settembre ore 18 - Kevin Bonacina

Inter-Sassuolo domenica 21 settembre ore 20.45 - Livio Marinelli

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45 - Valerio Crezzini

