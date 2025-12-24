La solidarietà arriva a cavallo per il Day Hospital Oncologico dell'Aou di Sassari. E quest'anno è stato speciale perché sei mesi fa è venuta a mancare l'ideatrice dell'iniziativa: Annalisa Sanna, paziente oncologica dal 2017. Così in sella a Macrusa è stata la sorella Roberta Sanna a presentarsi davanti all'Ospedale Santissima Annunziata.

Roberta Sanna, accompagnata dal babbo Natale e da altri elfi dell'Associazione Ippica Il Monello, scuola di equitazione di cui Annalisa era parte attiva e convinta sostenitrice, ha consegnato i doni ai pazienti ricoverati.

Ad accoglierli, Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Alessio Cogoni, direttore dell’Oncologia medica, gli operatori sanitari del Day Hospital oncologico, insieme ai volontari dell’associazione Mariangela Pinna Odv da sempre impegnata nel supporto ai pazienti oncologici.

«Annalisa è stata per noi un esempio di forza e ci ha insegnato che c’è sempre speranza anche quando la vita ti mette in ginocchio. Per la mia famiglia e per tutti coloro che conoscevano Annalisa», ha dichiarato Roberta Sanna, «è importante fare oggi gli auguri di Natale a chi, come mia sorella, si trova a combattere una situazione di estremo disagio e dolore. Arrivare a cavallo è il regalo che abbiamo voluto fare ad Annalisa e a tutte le “Annalisa” che vivono nel cuore di tante persone. Ricreare quei momenti emozionanti ci aiuta a tenerne vivo il ricordo e a dare un messaggio importante: si può continuare a lottare, anche attraverso un gesto d’amore».

«È il terzo anno consecutivo che questo appuntamento viene rinnovato e, anche quest’anno, la famiglia ha scelto di dare continuità a un gesto che parla di cura, vicinanza e umanità. Sono iniziative come questa a ricordarci quanto i piccoli gesti possano avere un valore enorme per i nostri pazienti, soprattutto in un percorso delicato come quello oncologico», ha dichiarato Alessio Cogoni, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale Santissima Annunziata e vicedirettore dell’associazione Mariangela Pinna.

© Riproduzione riservata