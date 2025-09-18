Lecce-Cagliari, i convocati di Pisacane: prima stagionale per PavolettiIl capitano rossoblù tra i 26 giocatori a disposizione per l'anticipo della quarta giornata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
C'è anche Leonardo Pavoletti nel gruppo del Cagliari in partenza direzione Lecce, dove domani alle 20.45 aprirà al Via del Mare la quarta giornata di Serie A nel primo anticipo. Il capitano rossoblù è fuori da maggio per un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, da martedì si è allenato parzialmente in gruppo e oggi Fabio Pisacane - che in conferenza stampa aveva preannunciato il possibile reinserimento - lo ha incluso nei convocati.
Prima chiamata anche per uno degli ultimi acquisti, il difensore Juan Rodríguez. Il giovane uruguayano non aveva potuto partecipare a Cagliari-Parma perché, dopo la firma del contratto, era dovuto rientrare in patria per questioni burocratiche e non si era potuto allenare al meglio. Rispetto al match di sabato scorso restano fuori Joseph Liteta e Nicola Pintus, oltre ai due infortunati Boris Radunović e Zito Luvumbo.
Questi i ventisei convocati di Pisacane per Lecce-Cagliari.
Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;
Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;
Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;
Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Leonardo Pavoletti.