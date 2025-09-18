C'è anche Leonardo Pavoletti nel gruppo del Cagliari in partenza direzione Lecce, dove domani alle 20.45 aprirà al Via del Mare la quarta giornata di Serie A nel primo anticipo. Il capitano rossoblù è fuori da maggio per un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, da martedì si è allenato parzialmente in gruppo e oggi Fabio Pisacane - che in conferenza stampa aveva preannunciato il possibile reinserimento - lo ha incluso nei convocati.

Prima chiamata anche per uno degli ultimi acquisti, il difensore Juan Rodríguez. Il giovane uruguayano non aveva potuto partecipare a Cagliari-Parma perché, dopo la firma del contratto, era dovuto rientrare in patria per questioni burocratiche e non si era potuto allenare al meglio. Rispetto al match di sabato scorso restano fuori Joseph Liteta e Nicola Pintus, oltre ai due infortunati Boris Radunović e Zito Luvumbo.

Questi i ventisei convocati di Pisacane per Lecce-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Leonardo Pavoletti.

