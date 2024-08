Il Lecce era l'unica squadra sconfitta in entrambe le prime due giornate. Il gruppo di Luca Gotti si è riscattato col Cagliari, vincendo 1-0 al Via del Mare e scavalcando i rossoblù (QUI LA CRONACA).

«Era stato un grandissimo dispiacere prendere quattro gol con l'Atalanta con lo stadio pieno: oggi invece, dopo un primo tempo non buono, abbiamo fatto molto bene nel secondo», l'analisi del tecnico sul doppio impegno casalingo.

E non è contento pur avendo vinto: «Dovevamo chiuderla tre-quattro volte, ripartendo in campo aperto nella ripresa. Non averlo fatto mi preoccupa. Nel primo tempo potevamo fare molto meglio, abbiamo sbagliato cose che solitamente non sbagliamo. Pesava aver perso due partite, seppur contro squadre importanti: troppi errori su situazioni non gestite nella maniera giusta. Se Luvumbo e Viola avessero fatto gol ci dovevamo dare delle testate contro il muro».

