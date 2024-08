Pomeriggio sfortunato per il Cagliari, che prende due traverse e conosce la prima sconfitta stagionale. Il Lecce si impone 1-0, nonostante rimanga in dieci dal 45' per il rosso a Dorgu.

Inizio negativo del Cagliari: retropassaggio errato di Mina al 7’ a mandare in porta Krstovic, che salta Scuffet ma attende troppo per calciare e quando lo fa prende Luperto che salva quasi sulla linea un gol che sembrava fatto. La risposta è di Luvumbo, al 15’ ruba palla a Baschirotto e si invola con sinistro sulla traversa.

Il Lecce va in gol al 26’, suo primo in campionato: schema da corner, sponda di Gaspar e Krstovic anticipa l’ex Piccoli per toccare in rete da due passi. Ma i giallorossi restano in dieci al 45’, espulso Dorgu per fallo col piede a martello sulla caviglia di Prati (l’arbitro aveva inizialmente dato giallo).

Per la ripresa subito dentro Palomino e l’ex Lapadula per Zappa e Prati. È assedio in avvio: l’occasione migliore ce l’ha Azzi al 54’, colpo di testa a botta sicura su cross da destra e miracolo di Falcone. Il Lecce si rivede al 61’, destro a giro di Banda di poco a lato.

Nicola mette Viola (debutto stagionale) e Felici (debutto assoluto) al 68’ per Deiola e Azzi. L’ultimo cambio rossoblù, in mezzo a tante perdite di tempo del Lecce, è Pavoletti per Piccoli all’82’. Poco dopo gran giocata di Luvumbo e nuovo intervento decisivo di Falcone sul suo tiro. Clamorosa anche la chance di Viola all’89’, dal limite dell’area piccola solissimo col sinistro prende la traversa. Nei sette minuti di recupero non succede altro.

