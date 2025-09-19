Una doppietta per regalare il terzo posto al Cagliari (in attesa delle altre partite) e festeggiare al meglio la 350ª in Serie A. Andrea Belotti è il match winner al Via del Mare, con la doppietta che ha steso il Lecce e dato ai rossoblù la seconda vittoria consecutiva. «Sono molto contento», le parole del Gallo nell'immediato post partita. «Oggi credo che tutta la squadra abbia fatto una grandissima prestazione. L'importante era portare a casa i tre punti, sapevamo che non era facile: nel primo tempo, anche quando eravamo sotto 1-0, la squadra stava facendo bene e stava facendo quello che avevamo preparato. Ci sentivamo fiduciosi e per fortuna alla fine siamo riusciti a vincere».

Per Belotti è la 350ª in Serie A: «Me la ricorderò sicuramente, è il coronamento di tutto», la sua soddisfazione. «Sono contento dell'inizio, ora che ho giocato anche questa partita sento la fiducia del mister e di tutti i compagni. Sono libero di esprimermi: questo è quello che cerco e che voglio ogni domenica. Sono contento che oggi ci sono riuscito, poi qualche cosa non l'avrò fatta bene e penso che anche a 31 anni si può sempre migliorare».

Sulla classifica, molto positiva per quanto provvisoria, Belotti - premiato come migliore in campo - non vuole esaltarsi: «È presto. Concentriamoci partita dopo partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile».

