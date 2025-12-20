Cagliari calcio, Pisacane convoca 25 giocatori: c’è MinaIn lista anche l’attaccante dell’U20 rossoblù Yael Trepy, che vestirà la maglia numero 37
Mister Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Pisa, in programma domani alle 12.30 all’Unipol Domus. Per la sfida, il tecnico rossoblù potrà contare su venticinque calciatori.
Tra i nomi più attesi spicca il ritorno di Yerry Mina, pronto a dare il suo contributo alla squadra. In lista anche Gennaro Borrelli e l’attaccante dell’U20 rossoblù Yael Trepy, che vestirà la maglia numero 37.
Ecco l’elenco completo:
Caprile, Palestra, idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Deiola, J. Rodriguez, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Mina, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Radunovic, Obert, Trepy, Folorunsho, S. Esposito.