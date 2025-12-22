Il nutrizionista smentisce una convinzione molto diffusa e altrettanto sbagliata.

Questa è una delle convinzioni più diffuse – e più fuorvianti – quando si parla di controllo del peso. Nella realtà delle cose, il dimagrimento non nasce dall’eccesso di un singolo nutriente, ma dal ripristino dell’equilibrio fisiologico dell’organismo. Le proteine hanno certamente un ruolo, ma solo se inserite in un contesto alimentare semplice, naturale e non stimolante. Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e favoriscono il senso di sazietà, aiutando a ridurre gli eccessi alimentari. Tuttavia, l’errore comune è pensare che “più sia meglio”. Un apporto proteico eccessivo, soprattutto se proveniente da fonti concentrate e raffinate, sovraccarica gli organi emuntori e aumenta la produzione di scorie metaboliche, ostacolando i naturali processi di autoregolazione del peso. In sintesi, è corretto affermare che la qualità supera la quantità. Quando il corpo non è impegnato a gestire eccessi e tossine, la fame si normalizza, la glicemia si stabilizza e il peso forma emerge spontaneamente come espressione di salute, non di privazione.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

